«Натали-Турс» отменит ряд чартеров

Туроператор «Натали-Турс» с 30 июня отменяет ряд чартеров. Об этом сообщили в пресс-службе «Панорама Тур» (юридическое лицо «Натали-Турс»).

Такое решение было принято в связи с низкими финансовыми показателями данных рейсов. Будут сокращены чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Аланию, Ираклион.

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Отмечается, что программы на базе регулярной перевозки будут осуществляться в обычном порядке.

Клиенты, предоставив необходимые документы, смогут получить компенсацию за сокращенные рейсы.

Ранее сообщалось, что Петербургский оператор «Матрешка-Тур» прекратил деятельность. Также ранее о прекращении деятельности сообщил Ted Travel.