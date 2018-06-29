Глава Минсельхоза дал прогноз по урожайности в 2018 году

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом. Об этом он рассказал на встрече с главой государства Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам министра, снижение урожайности связано с засухой на юге России.

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«На юге страны еще ведутся уборочные работы, но на 27 июня намолочено уже 4,4 миллиона тонн зерна. Но в связи с засухой урожайность у нас чуть-чуть пониже, чем в прошлом году: на пять центнеров с гектара мы собираем меньше», — отметил Патрушев.

Он также рассказал, что по состоянию на 27 июня площадь яровых культур составила 52 миллиона гектар, или 97% к прогнозу.

Ранее сообщалось, что Россия захватила рынок пшеницы Вьетнама.