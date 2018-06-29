«Газпром» рассчитывает на конструктивные предложения от «Нафтогаза» по сотрудничеству
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания ожидает конструктивных предложений от «Нафтогаза Украины» касательно дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает RNS.
«Может быть Украина сделает какие-то конструктивные предложения. Пока никаких конструктивных предложений со стороны Украины мы не слышали», — сказал Миллер.
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Он также отметил, что в первую очередь для продолжения сотрудничества компаний необходимо восстановление баланса интересов сторон.
Ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией.