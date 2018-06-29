Мантуров не ожидает негативного влияния роста НДС на промышленность

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что рост НДС до 20% не окажет негативного воздействия на промышленность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что увеличение НДС выступит как дополнительная мотивация для предприятий для того, чтобы увеличить объем экспорта.

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«Увеличение НДС до 20% скажется по-разному на разных отраслях промышленности. Некоторые отрасли — особенно те, которые ориентированы на экспорт, — по нашим оценкам, даже выиграют от этого увеличения, поскольку сейчас этот налог им возмещается из федерального бюджета», — сказал Мантуров.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что цены на социально значимую продукцию не вырастут после повышения НДС до 20%.