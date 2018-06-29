Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,6% и составил 2264 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,2%, до 1139 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

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Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,33%, составив $73,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,10% — до $77,77 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 51,54 коп., до 73,08 руб., курс доллара увеличился на 15,51 коп., до 63,29 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 14,67 коп., составив 67,69 руб.

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