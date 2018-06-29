Правительство поручило упростить валютный контроль при экспорте

Правительство поручило проработать вопрос упрощения валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что должны быть проработаны первоочередные меры по упрощению таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории.

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Помимо этого, было поручено ввести стимулирующий налоговый режим и администрирование, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ продолжит политику ужесточения регулирования по валютным кредитам.