Reuters: лидеры ЕС решили продлить санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, официальное заявление будет выпущено в ближайшее время.

Как отмечается, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.

Реклама

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает на продлении санкций ЕС в отношении России.

Как отмечалось, во время саммита ЕС в Брюсселе польский премьер назвал позицию Варшавы по данному вопросу «очень твердой» и заявил, что экономические ограничения в отношении России должны быть продлены.