В Подмосковье при поддержке Корпорации МСП открыли завод по выпуску кормов для кошек и собак

В Московской области запущен завод компании «Петкорм», который будет выпускать консервированные корма для домашних животных, сообщает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Производственная мощность завода, который будет закупать отечественное сырье, – 9,5 тыс. т мясных консервированных кормов в год.

Весь проект предусматривает создание двух предприятий – для выпуска консервированных и сухих кормов. Общий объем инвестиций — 3,5 млрд руб.

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При содействии Корпорации МСП и Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов МСП компания смогла привлечь заемное финансирование в объеме 1,2 млрд руб.

«На первом этапе реализации проекта освоено почти 2 млрд рублей. Запуск в эксплуатацию производства консервированных кормов позволяет осуществлять выпуск продукции в широком ассортименте и в привычном для потребителя формате (паштеты и кусочки в соусе в банках, корм аллюминиевых лотках и др.). Линия оснащена современным оборудованием отечественного и иностранного производства», — говорится в сообщении.

Запуск второго этапа проекта (производство сухих кормов на 100 рабочих мест) запланирован на 2019-2020 годы.