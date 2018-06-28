Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,09% и составил 24 094,89 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,18%, до 2 694,81 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,09% и составил 7 451,93 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 51,54 коп., до 73,08 руб., курс доллара увеличился на 15,51 коп., до 63,29 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 14,67 коп., составив 67,69 руб.

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