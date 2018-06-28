Глава ФНС Михаил Мишустин представил работу онлайн-касс на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Венгрии

В рамках пленарной сессии проходящего в Будапеште Форума по налоговому администрированию «Онлайн-кассовые аппараты» глава ФНС России Михаил Мишустин выступил с ключевым докладом.

В частности он рассказал, что с 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля (за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников), а также все общественное питание.

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«Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной», - заявил Михаил Мишустин.

Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава Налоговой службы России.

По его словам, для малого бизнеса в рознице и сфере услуг касса фактически стала точкой входа в digital-экономику и «заменила» службу закупок, аналитический отдел, службу безопасности, IT-отдел, программы лояльности.

С помощью удобного мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека, пояснил глава ФНС.

Ознакомиться с разработанными Российской Федерацией передовыми технологиями в налоговом администрировании приехали более 70 экспертов из 30 стран.

Мишустин рассказал, что страны БРИКС попросили ФНС России о проведении отдельного учебного семинара для своих специалистов по вопросам использования цифровых технологий, а отдельные страны обратились с просьбами об оказании технической помощи в этой сфере.

Результаты дискуссий семинара в Будапеште лягут в основу рекомендаций по созданию систем онлайн-касс, а также итогового отчета по проекту, который будет представлен на Пленарном заседании Форума по налоговому администрированию в 2019 году.