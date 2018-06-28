NYT: Россия и Китай предложили сократить рабочие места в миротворческих миссиях ООН

Россия и Китай стремятся сократить более 200 рабочих мест, связанных с правами человека и предотвращением сексуального насилия, в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет американская газета The New York Times.

По оценкам правозащитников, в случае реализации этого предложения, сокращение персонала нанесет серьезный ущерб операциям ООН по поддержанию мира в наиболее уязвимых странах. По приблизительным оценкам дипломатов, в ООН около 450 рабочих мест, связанных со сферой прав человека и предотвращением сексуального насилия.

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Отмечается, что Россия может сократить 170 рабочих мест, Китай предложил сократить примерно 37 рабочих мест, включая вакантные должности.

Дипломаты добавили, что Россия и Китай считают «расточительными или бесполезными» указанное количество мест в организации.

Ранее в США назвали условие возвращения в Совет ООН по правам человека.