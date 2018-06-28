В Совфеде прокомментировали европейское отношение к «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейские двойные стандарты по отношению к «Северному потоку — 2» обусловлены исключительно экономическими интересами США. Об этом сообщает ФАН.

«Это попытка американцев руками датчан и других своих союзников сорвать строительство «Северного потока — 2», и США это делают исключительно ради своих собственных интересов: ради поставок в Европу американского сжиженного газа, который в несколько раз дороже российского», — сказал Джабаров.

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Он также добавил, что Европа на данный момент находится «в серьезном раздрае».

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС применяют двойные стандарты к российскому проекту газопровода «Северный поток — 2».