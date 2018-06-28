Счетная палата выявила разброс цен на одни и те же товары при госзакупках

Счетная палата России выявила многократный разброс цен на одни и те же товары при госзакупках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет ведомства.

«Анализ ведомственных актов показал, что сохраняется разброс цен на одноименные товары у различных федеральных органов исполнительной власти от 2 до 7 раз», — заявили в Счетной палате.

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По данным аудиторов, в прошлом году в России было объявлено 3,1 млн открытых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на общую сумму 7,1 трлн руб.

По результатам госзакупок за указанный период были заключены контракты на общую сумму около 6,2 трлн руб, что на 15,2% больше показателя за 2016 год.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила более 2 тысяч нарушений при госзакупках.