Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,15% и составил 2250,29 пункта.

Индекс РТС просел на 0,54%, до 1118,79 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,31%, до $77,22 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 19,51 коп., до 73,60 руб., курс доллара увеличился на 34,51 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 27,76 коп., составив 67,84 руб.

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