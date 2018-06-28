В МЭР спрогнозировали замедление роста реальных зарплат россиян

В Министерстве экономического развития ожидают значительное замедление роста реальных зарплат в России, примерно до 1% в 2019-м против 6% в нынешнем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«По реальной заработной плате в этом году ждем роста выше, чем на 6%», — сказал источник.

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По его словам, в следующем году рост составит только 1%. Он также добавил, что в этом году возможен рост зарплат вплоть до 6,3%.

Источник заключил, что снижение темпов роста реальных зарплат в следующем году произойдет из-за более низкой экономической активности, а также возросшего темпа инфляции.

Ранее первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2018 году рост реальных зарплат составит более 6%.