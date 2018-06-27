Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает создание правового механизма, направленного на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств. Закон наделяет оператора по переводу денежных средств правом приостанавливать на срок до двух дней операции, который демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента.

Реклама

Кроме того, операторы по переводу средств и операторы платежных систем будут обязаны сообщать обо всех «подозрительных» операциях в Банк России.

Закон вступает через 90 дней со дня опубликования.