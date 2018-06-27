Россельхознадзор ограничил ввоз животных и птиц из Непала

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию животных и птиц из Непала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией на территории федеративной республики Непал по особо опасным болезням животных и птиц (ящур, высокопатогенный грипп птиц, чума мелких животных, классическая чума свиней) с 25 июня 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из федеративной демократической республики Непал», — заявили в Россельхознадзоре.

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Отмечается, что ограничения в отношении ящура касаются в том числе восприимчивых к заболеванию животных, сырого мяса и мясопродукции, не подвергнутой тепловой обработке.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор отменил запрет на молоко из Белоруссии.