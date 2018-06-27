Доля убыточных организаций в России превысила 34%

Доля убыточных организаций в России в период с января по апрель текущего года выросла на 0,7 процентного пункта, до 34,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что за указанный период сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 3,544 трлн руб.

Реклама

Как стало известно, доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 41,2%. Среди обрабатывающих производств убытки получили 33% организаций. В строительстве убыточными оказались 34,5% компаний.

Ранее Счетная палата сообщила, что в России снижается экономическая эффективность пригородных перевозок.