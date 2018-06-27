ФАС понизила портовые сборы для российских судов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла изменения в правила применения ставок портовых сборов в морских портах страны. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление ФАС.

«Устанавливаются понижающие коэффициенты (0,9) при уплате портовых сборов для российских судов, осуществляющих рыболовство в районах действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», — заявили в ФАС.

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Уточняется, что российские суда, целью которых является доставка уловов в живом, свежем или охлажденном виде уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3.

В свою очередь российские суда длиной до 35 метров, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах освобождаются от уплаты портовых сборов.