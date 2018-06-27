Официальный курс евро вырос на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 19,51 коп., до 73,60 руб., курс доллара увеличился на 34,51 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 27,76 коп., составив 67,84 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2242 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,5%, до 1120 пункта.

Стоимость нефти с утра росла на 0,7%, до $76,67 за баррель по марке Brent.

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