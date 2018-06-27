Bloomberg рассказал о вреде коммерческих ракетных запусков для авиакомпаний

Рост числа коммерческих запусков ракет беспокоит американские авиакомпании, пишет Bloomberg.

Отмечается, что всякий раз, когда основатель компании SpaceX Илон Маск запускает ракеты, часть воздушного пространства закрывается. Из-за запусков коммерческих ракет авиакомпании должны избегать больших участков территорий и вынуждены нести значительные расходы. Помимо этого, такая коммерческая активность приводит к задержкам рейсов. Например, когда Илон Маск запустил 6 февраля ракету с космодрома в Центре Кеннеди, он привел к задержке 563 рейсов. Отмечается, что средняя задержка рейсов составила 8 минут.

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По оценкам Ассоциации пилотов воздушных линий (ALPA), 10 рейсов, задержанных на 10 минут, стоят около $70 тыс.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла сроки запуска первого полета космических туристов к Луне.