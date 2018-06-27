Кудрин намерен взять под особый контроль выполнение задачи по снижению бедности

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство возьмет под особый контроль выполнение задачи президента России по снижению бедности. Об этом сообщает RNS.

«В отношении заработных плат, сразу скажу, мы берем под особый контроль задачу президента по снижению бедности, тем самым будем вести очень тщательный, скрупулезный, детализованный в разрезе регионов контроль за выполнением этой задачи», — сказал Кудрин.

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Он также добавил, что Счетная палата собирается разобраться и в части средней зарплаты для регионов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самой сложной задачей в майском указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году.