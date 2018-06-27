ФНС предложила выдавать самозанятым 10 тысяч рублей налогового капитала

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Руководитель ФНС Михаил Мишустин заявил, что ведомство предлагает выплачивать самозанятым 10 тыс. руб. налогового капитала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что власти обсуждают мотивации как на стороне потребителя товаров и услуг самозанятых, так и на стороне самих самозанятых.

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«Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 тыс. руб. при регистрации — есть стимул выписывать чеки», — сказал Мишустин.

Глава ФНС подчеркнул, что у покупателей может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых.

Ранее сообщалось, что ФНС намерен протестировать в регионах новый налог для самозанятых.