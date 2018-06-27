ФНС предложила выдавать самозанятым 10 тысяч рублей налогового капитала
Руководитель ФНС Михаил Мишустин заявил, что ведомство предлагает выплачивать самозанятым 10 тыс. руб. налогового капитала. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Он отметил, что власти обсуждают мотивации как на стороне потребителя товаров и услуг самозанятых, так и на стороне самих самозанятых.
«Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 тыс. руб. при регистрации — есть стимул выписывать чеки», — сказал Мишустин.
Глава ФНС подчеркнул, что у покупателей может появиться возможность получать налоговый вычет по своим налогам при покупках у самозанятых.
Ранее сообщалось, что ФНС намерен протестировать в регионах новый налог для самозанятых.