Совфед одобрил поправки в бюджет

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Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на текущий год.

Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

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Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.