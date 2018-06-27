Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2242 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,5%, до 1120 пункта.

Стоимость нефти с утра росла на 0,7%, до $76,67 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 9,75 коп., до 73,40 руб., курс доллара уменьшился на 15,89 коп., до 62,79 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 4,35 коп., составив 67,56 руб.

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