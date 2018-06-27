Новак рассказал о сотрудничестве с США в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений сотрудничества в энергетике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в энергетике со своим американским коллегой Риком Перри.

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Он также подчеркнул, что в ходе встречи обсудил с Перри текущее состояние сотрудничества между Россией и США в области энергетики и перспективы его развития.

Новак добавил, что в частности, поговорил с главой минэнерго США «о продвижении газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках».

Ранее Новак заявил, что обсудил с главой минфина США Стивеном Мнучиным вопросы энергетики и антироссийские санкции.