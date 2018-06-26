КБ «Стрелка» удостоилось особого упоминания премии LILA в категории «лучшее бюро»

Жюри премии ландшафтного дизайна Landezine International Landscape Award объявило победителей среди 119 команд. КБ «Стрелка» получила специальную номинацию 2018 Special Mention в категории «деятельность бюро».

«КБ «Стрелка» не просто дизайн-офис, а мост между российской общественностью и дизайном мирового уровня. Команду выделяет то, что она берет на себя роль посредника, инициатора и лидера проекта. Они не заявляют себя экспертами в дизайне, но помогают добиваться реализации проектов через местную экспертизу, желание ориентироваться в местной среде и менять мир вокруг», — пишет Landezine.

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В конкурсе этого года участовало 119 бюро, а заявки оценивало международное жюри, в составе которого были Торбьерн Андерсон, Кристин Дженсон, Сильвия Каррес, Жаклин Остри, а также Кен Смит, который занимался преображением набережных Манхэттена. Победители премии определятся уже 26 июня.

Главный приз в категории «Деятельность бюро» получило французское бюро mosbach paysagistes.

В категории «Общественные проекты» победителем стал проект по восстановлению реки Эр в Великобритании, выполненном швейцарским Atelier Descombes Rampini.

Лучшим в категории «Частные сады» стал проект Lake Marion Private Retreat от Coen+Partners. В этой номинации кенийская The Landscape Studio удостоилась особого внимания жюри за озеленение Salaam House.

Международная премия ландшафтной архитектуры LILA Award проходит уже в третий раз. Более 200 конкурсантов соревнуются друг с другом в четырех номинациях: общественные проекты, частные сады, деятельность бюро и уличное освещение.

Церемония награждения пройдёт в Гамбурге 13 октября.