Министр финансов Франции рассказал об историческом шансе для Европы

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что политика президента США Дональда Трампа предоставила Европе исторический шанс стать сильнее. Об этом пишет The Financial Times.

Он отметил, что франко-германский «мотор» (согласие между Парижем и Берлином) как никогда важен, особенно в контексте стремления Трампа «ослабить Европу».

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«(Трамп) дает нам повод объединиться и исторический шанс стать сильнее», — сказал Ле Мэр.

Ранее сообщалось, что президент США пригрозил ввести пошлины в 20% на импорт автомобилей из стран ЕС.

В своем твите американский президент вновь возмутился пошлинами и торговыми тарифами, накладываемыми на США европейскими компаниями.