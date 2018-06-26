«Газпром» возобновил строительство второй нитки морской части «Турецкого потока»
«Газпром» возобновил укладку второй нитки морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление компании South Stream Transport.
«Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток», двигаясь по направлению к поселку Кыйыкей в Турции», — сказано в заявлении.
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Отмечается, что после входа в Черное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая проверку оборудования для трубоукладки.
Ранее сообщалось, что «Газпром» и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок в ЕС.