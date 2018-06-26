ОАК согласует с Минпромторгом программу по сверхтяжелому транспортному самолету
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) согласует с Минпромторгом России программу по сверхтяжелому военно-транспортному самолету (СТВТС), передает РИА «Новости».
Об этом сообщается в годовом отчете ОАК.
«Подготовка и согласование с Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС», — говорится в документе.
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При этом в дивизионе транспортной авиации ОАК пояснили, что речь идет о проекте по поддержанию парка имеющихся самолетов Ан-124.
Ранее украинское самолетостроительное предприятие «Антонов» заявило, что производство самолета Ан-124 «Руслан» на территории России невозможно без участия украинской стороны, так как детальной информацией о самолетах обладает только разработчик.