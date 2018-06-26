Трамп выразил удивление из-за решения Harley-Davidson перенести производство

Президент США Дональд Трамп удивился решению компании Harley-Davidson частично перенести производство из-за США в связи с введением новых пошлин. Об этом он написал в своем твиттере.

«Удивлен, что Harley-Davidson были первыми из компаний, кто поднял белый флаг. Я боролся за них, а они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле», — подчеркнул Трамп.

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По словам американского президента, торговый дисбаланс составляет $151 млрд.

Ранее сообщалось, что Harley-Davidson частично перенесли производство в Европу. Поводом для такого решения стала торговая политика Трампа, который ввел пошлины на европейские сталь и алюминий. Из-за ответных мер компания может понести крупные убытки.