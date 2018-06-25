Силуанов не увидел оснований для колебаний курса рубля

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не видит оснований для колебаний курса рубля. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, бюджетное правило позволяет не беспокоиться по вопросу о динамике курса рубля.

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«Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан механизм, который позволяет держать стабильными курсовые соотношения нашего рубля по отношению к иностранным валютам», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов объяснил, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила.