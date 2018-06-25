В Минэкономразвития рассказали о вводе дополнительных пошлин на товары из США

Список товаров из Соединенных Штатов, в отношении которых Россия планирует ввести дополнительные импортные пошлины, в данный момент находится на стадии межведомственного согласования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Список товаров пока находится на стадии межведомственного согласования. Как только оно завершится, внесем в Правительство проект постановления», — сообщили в министерстве.

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В ведомстве выразили надежду, что оно будет принято в ближайшее время.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на американские санкции. По информации Минэкономразвития, за январь-апрель текущего года импорт из США легковых автомобилей и прочих моторных средств для перевозки людей составил $287,5 млн