Скворцова рассказала о связи повышения пенсионного возраста с долголетием
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что правительство, предлагая изменить пенсионный возраст, учитывает современные данные о продолжительности жизни в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что 55-летнюю женщину и 60-летнего мужчину России рано списывать с точки зрения их активности.
Реклама
«Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс», — сказала Скворцова.
Также министр подчеркнула, что идет тотальное омоложение людей с точки зрения психической активности.
Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.