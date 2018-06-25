Скворцова рассказала о связи повышения пенсионного возраста с долголетием

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что правительство, предлагая изменить пенсионный возраст, учитывает современные данные о продолжительности жизни в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что 55-летнюю женщину и 60-летнего мужчину России рано списывать с точки зрения их активности.

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«Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс», — сказала Скворцова.

Также министр подчеркнула, что идет тотальное омоложение людей с точки зрения психической активности.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.