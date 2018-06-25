Минфин выступает против прямых запретов на покупку госбанками частных банков

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что прямой запрет на покупку госбанками частных банков вводить нельзя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я против прямых запретов. Это заманчиво, но вопрос в том, насколько реализуемо. Если альтернативой покупке госбанком частного банка, находящегося в плохом состоянии, будет его санация через ФКБС, наверное, пусть лучше его купит госбанк», — сказал Моисеев.

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Он отметил, что каждая подобная сделка рассматривается и одобряется Центральным банком.

Ранее замминистра финансов сообщил, что российские банки пока не испытывают жесткого дефицита капитала.

Он также добавил, что есть мнение, что огосударствление экономики в целом и банковской системы это плохое явление.