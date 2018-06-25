Казахстан ограничил ввоз курицы из России

Казахстан ввел ограничения на импорт продукции из нескольких птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте минсельхоза республики.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории России: в Курской, Пензенской и Самарской областях», — заявили в ведомстве.

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Таким образом, с 21 июня 2018 года Казахстаном запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, и всех видов птицеводческой продукции на его территорию с данных предприятий.

Ранее сообщалось, что Аргентина запретила поставки в Россию говядины с антибиотиками.