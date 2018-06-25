Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,34% и составил 2242,12 пункта.

Индекс РТС просел на 0,45%, до 1129,33 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,73%, до $74,02 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 3,76 коп., до 73,72 руб., курс доллара уменьшился на 54,77 коп., до 63,23 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 28,43 коп., составив 67,95 руб.

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