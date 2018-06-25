Топилин рассказал, сколько получат пенсионеры в 2019 году

Возглавляющий Министерство труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что в следующем году средний размер пенсии составит 15,4 тыс. рублей. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам Топилина, у неработающих пенсионеров прибавка к пенсии составить около 1 тыс. руб., т.е. в год они получат около 12 тыс. руб, а к концу 2017 года средняя пенсия будет составлять 14 414 руб.

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«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — сказал Топилин.

Он также подчеркнул, что ресурсов для прибавок к пенсиям не появится, если не увеличивать пенсионный возраст.

Ранее в Минтруде предложили изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера.