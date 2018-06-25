Трамп призвал все страны избавиться от торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал все страны убрать «искусственные» торговые барьеры и пошлины.

По его словам, Вашингтон настаивает на том, чтобы все страны убрали свои «искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны».

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Он также пригрозил дополнительными мерами в области торговли в адрес тех стран, которые не уберут торговые барьеры и пошлины.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем.

По его словам, он «не позволит Китаю получать выгоду за счет США».