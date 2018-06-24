Депутат Рады спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине

Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал требование Международного валютного фонда (МВФ) по повышению цен на газ для населения Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бойко, повышение цен на газ приведет к социальному взрыву на Украине.

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Он также добавил, что Киеву стоит пересмотреть программу сотрудничества с МВФ.

Бойко подчеркнул, что властям Украины необходимо заняться развитием экономики и проводить политику, которая отвечает интересам граждан страны, а не МВФ.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил о назревающей в стране «катастрофе».

По его словам, Европа и МВФ под видом экономической помощи планируют «расхитить национальное богатство Украины».