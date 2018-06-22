Московская область вызывает высокий интерес у немецких компаний

В Германии завершилось роуд-шоу Московской области. В этот раз подмосковная делегация, возглавляемая Заместителем Председателя Правительства Московской области – министром инвестиций и инноваций Московской области Денисом Буцаевым, посетила города Дортмунд и Штутгарт.

Так сложилось, что исторически немецкие инвесторы крайне активны в Московской области. Германия – крупнейшая европейская страна по объему инвестиций.

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«Мы убедились в том, что регулярность контактов положительно влияет на принятие решений в пользу нашего региона. Рассчитываем, что в результате прошедшего роуд-шоу, получим как совсем новые компании, так и значительное расширение тех компаний, которые уже на нашей территории присутствуют. Естественно, если говорить про автокластер, мы в активном поиске тех компаний, которые зайдут в качестве поставщиков компании Mercedes. Компания заинтересована в том, чтобы выпускать продукцию по более глубокой локализации их моделей на территории Московской области и Российской Федерации в целом. Завод Mercedes начнет выпускать автомобили в первом квартале 2019 года. Мы считаем, что вместе с этим уже около 5 компаний начнут работу на территории Подмосковья как поставщики. Общее количество компаний, на которые мы рассчитываем 20-25», - отметил Денис Буцаев.

В обоих немецких городах были проведены презентации инвестиционного потенциала Московской области, на которых германские бизнесмены смогли узнать о наиболее значимых инвестпроектах Подмосковья, преимуществах развития бизнеса на территории региона, условиях размещения на промышленных площадках области, о мерах поддержки и налоговых льготах, которыми могут воспользоваться зарубежные предприниматели в Подмосковье. Высокую заинтересованность в локализации проявили немецкие компании, производящие трубы, занимающиеся ремонтом инфраструктуры ЖКХ и медицинские компании.

«По совокупности факторов в настоящий момент Московская область является лидером среди регионов по предложению для инвесторов. Несколько лет назад по инициативе губернатора была запущена программа подготовки кадров за счет регионального бюджета, в настоящий момент существуют средне-специальные учебные заведения, которые готовят кадры для конкретных компаний, в том числе для Mercedes. Запущена программа индустриальных парков, и в настоящий момент в Московской области самое большое количество промышленных площадок, которые полностью подготовлены для инвестора. И, конечно, Подмосковье является крупнейшим рынком сбыта», - заключил зампред.

Традиционным для роуд-шоу было и посещение крупных местных предприятий с целью обмена опытом и проведения переговоров о сотрудничестве.

В Дортмунде встреча прошла в штаб-квартире компании WILO SE, занимающейся производством энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. Самый современный завод WILO на данный момент расположен в подмосковном Ногинске и является гордостью компании. Завод открыт всего лишь 2 года назад, но WILO уже планирует модернизацию и расширение производства. Компания уже зарезервировала дополнительные площади для этого.

В Штутгарте подмосковная делегация отправилась на предприятие Dürr AG. Здесь расположен административный центр, откуда ведется управление деятельностью компании, а также центр разработок и производство роботизированных систем и линии лакокрасочного применения, которые здесь изготавливаются и поставляются по всему миру. На встрече стороны обсудили энергосберегающие технологии и технологии, связанные с планированием и строительством производственных помещений, а также технологии робототехники на крупных производствах, так как у компании уже имеется существенный опыт по всем этим направлениям. Обсудили возможность о создании на территории Подмосковья направления по развитию этих отраслей.