Стало известно, когда Госдума намерена принять весь пакет налоговых изменений

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Госдума до конца июля намерена принять пакет законов, касающихся настройки налоговой системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот пакет, безусловно, системообразующий и бюджетообразующий для следующего бюджета, и он должен рассматриваться в рамках весенней сессии. То есть до конца июля мы намерены весь этот пакет рассмотреть, в том числе о маневре. Потому что бизнес должен знать, какие будут решения приняты», — сказал Макаров.

Реклама

Он подчеркнул, что что должно быть комплексное решение.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию.