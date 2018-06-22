Глава Минвостокразвития намерен обсудить с регионами майский указ президента
Глава Минвостокразвития России Александр Козлов заявил, что во время предстоящих поездок по регионам Дальнего Востока, он обсудит реализацию майского указа президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В повестке — майский указ президента. Минвостокразвития включено в работу по его реализации, и нужно обсудить этот вопрос с регионами», — сказал Козлов.
Реклама
Он также добавил, что будет уделено внимание территориям опережающего развития и теме «дальневосточного гектара».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самой сложной задачей в майском указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году.
Она также отметила, что исполнение задачи зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться экономика России.