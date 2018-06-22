Власти намерены расширить категорию самозанятых

Правительство планирует расширить категорию самозанятых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на определение Минюста.

Как стало известно, в категорию самозанятых могут попасть граждане, которые сами производят и продают товары.

«Самозанятыми считаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность исключительно на основе их личного труда. Под предпринимательской деятельностью понимается продажа произведенных гражданами товаров, оказание услуг, выполнение работ для физических лиц», — сообщает издание.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что правительство может подготовить законопроект по самозанятым к осени.