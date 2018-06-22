Министр обороны Греции заявил об освобождении греков от кредиторов
Министр национальной обороны Греции, лидер партии «Независимые греки» (АНЭЛ) Панос Камменос заявил, что решения Еврогруппы положили конец эпохе меморандумов с кредиторами, передает РИА «Новости».
«Наступает новый день для всего греческого народа, эпоха меморандумов окончена. Это правительство освободило греков», — заявил Камменос.
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Ранее министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию.
Международный валютный фонд приветствовал решение ЕС по долгу Греции.