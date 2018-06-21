CNBC: министр торговли США открестился от инвестиций в России

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что у него нет каких-либо инвестиций в России. Об этом сообщает CNBC.

Данный ответ министр дал, комментируя появившуюся информацию о том, что он имеет финансовые интересы в компаниях, на которые могут распространяться меры администрации США.

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«Все это — инсинуации. В компании, в которую я инвестировал, был русский акционер. Еще одна компания имела дело с некоторыми фирмами из России», — пояснил Росс.

Ранее гендиректор ЕК по вопросам торговли Жан-Люк Демарти сообщил, что президент США Дональд Трамп и Уилбур Росс не знакомы с трудами Адама Смита.