В Совфеде не одобрили введение пошлин на все покупки в иностранных интернет-магазинах

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко заявил, что не следует вводить пошлины на покупки товаров в зарубежных интернет-магазинов, если они предназначены для личного потребления. Об этом сообщает RNS.

«Если это покупки для индивидуального пользования, то здесь может быть не стоит вводить пошлины, потому что там сама стоимость этих товаров предполагает, что человек их приобретает для себя. А если это закупка в большом количестве, для того чтобы заниматься бизнесом, безусловно, любой бизнес, любая прибыль должна облагаться налогом», — сказал Тимченко.

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Он также добавил, что каждый человек, совершая покупку, должен понимать, в каких целях он это делает.

Ранее сообщалось, что ФТС предложила обложить пошлиной все покупки из иностранных интернет-магазинов.