Козак не исключил пересмотра налогов в нефтянке

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что резкое повышение мировых цен на нефть будет единственным обоснованием для изменения налогообложения нефтяного сектора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Форс-мажор — это резкое повышение мировых цен на нефть, которые не позволяют сдержать внутренние цены на нефтепродукты. Это единственное основание для того, чтобы мы изменили фискальную нагрузку», — сказал Козак.

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Он также подчеркнул, что важно иметь предсказуемые условия деятельности в этом бизнесе.

Ранее Козак сообщил, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет.