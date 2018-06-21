Медведев назначил Кириенко заместителем главы аппарата правительства России
Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился о назначении заместителем руководителя аппарата правительства России Анатолия Кириенко. Текст документа размещен на сайте ведомства.
Отмечается, что распоряжение датируется 20 июня этого года.
«Назначить Кириенко Анатолия Александровича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Медведев предложил назначить Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Он отметил, что Дворкович уделял много внимания инновационному центру.