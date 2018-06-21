Официальный курс евро вырос на восемь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 7,53 коп., до 73,68 руб., курс доллара увеличился на 16,98 коп., до 63,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 12,73 коп., составив 68,24 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2259 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,4%, до 1115 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,9%, до $74,06 за баррель по марке Brent.

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